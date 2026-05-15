Lamine Yamal'ın onurlu davranışını hazmedememişti... Barcelona teknik direktörü Hansi Flick kimdir?

Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, şampiyonluk kutlamalarında açtığı Filistin bayrağı nedeniyle hem Katil İsrail yönetiminin hem de kendi teknik direktörü Hansi Flick’in hedefinde...

Toygu Ökçün
La Liga şampiyonluk kutlamaları sırasında Filistin bayrağı açarak Filistin halkıyla dayanışma gösteren Lamine Yamal, organize bir nefret söyleminin kurbanı oldu. Siyonist gruplar ve sosyal medya trolleri, futbolcunun formasını yırttıkları videoları dolaşıma sokarken; saldırılar resmi makamlara kadar uzandı.

Siyonist İsrail'in Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yamal’ı doğrudan hedef alan ve tehdit içeren bir paylaşım yaparak genç yıldızın onurlu tavrına karşı tepki gösterenler arasında yerini aldı.

 HANSİ FLİCK’TEN AÇIKLAMA

Yamal’ın sergilediği tavra kulüp içinden gelen tepki ise teknik direktör Hansi Flick’ten oldu. Flick, genç oyuncusunun eylemini savunmak yerine, söz konusu tutumun “birilerini rahatsız ettiğini” iddia ederek bir kınama mesajı yayımladı.

SİYASİ ARKA PLAN: CDU VE ALMAN SERMAYESİ

Flick’in bu çıkışı, profesyonel bir teknik adam yorumunun ötesinde siyasi bir arka plana dayanıyor. Almanya’nın sağcı ve antikomünist partisi Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) resmi bir üyesi olan Flick, İsrail’in Avrupa’daki en güçlü siyasi kalkanlarından birini temsil ediyor.

Flick’in; Yamal’ın eylemini eleştirirken yaptığı "birilerini rahatsız ediyor" vurgusu iddia ettiği gibi “futbol izleyicisini” değil, doğrudan işgal rejimi ve bu süreci fonlayan siyasi odakları rahatsız etmiş gözüküyor.
