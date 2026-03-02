Laricani: İran, ABD'nin aksine, uzun bir savaşa hazırlanmış durumda

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik eş zamanlı saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Laricani, İran’ın uzun süreli savaşa hazır olduğunu söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı:

İran'ın yönetiminin geri adım atmayacağını vurgulayan Laricani şu ifadeleri kullandı:

"İran, ABD'nin aksine uzun süreli bir savaşa hazırlıklıdır. Son 300 yılda olduğu gibi, İran bu savaşı başlatmamış ve Silahlı Kuvvetlerimiz savunma dışında herhangi bir saldırı gerçekleştirmemiştir. Bedeli ne olursa olsun kendimizi ve altı bin yıllık medeniyetimizi kararlılıkla savunacak, düşmanların yanlış hesaplarının bedelini ödeteceğiz" 

İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper: "ABD'nin operasyonlarına katılmak ya da destek vermek istemedik"İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper: "ABD'nin operasyonlarına katılmak ya da destek vermek istemedik"Gündem
İran Devrim muhafızları: İsrail başbakanlık ofisi hedef alınmış ve ağır bir darbe indirilmiştirİran Devrim muhafızları: İsrail başbakanlık ofisi hedef alınmış ve ağır bir darbe indirilmiştirGündem
