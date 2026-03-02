Laricani: İran, ABD'nin aksine, uzun bir savaşa hazırlanmış durumda

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı:

İran'ın yönetiminin geri adım atmayacağını vurgulayan Laricani şu ifadeleri kullandı:



"İran, ABD'nin aksine uzun süreli bir savaşa hazırlıklıdır. Son 300 yılda olduğu gibi, İran bu savaşı başlatmamış ve Silahlı Kuvvetlerimiz savunma dışında herhangi bir saldırı gerçekleştirmemiştir. Bedeli ne olursa olsun kendimizi ve altı bin yıllık medeniyetimizi kararlılıkla savunacak, düşmanların yanlış hesaplarının bedelini ödeteceğiz"