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Laricani: Trump'ın davranışları dünyayı tedirgin ediyor

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, nükleer anlaşmadan çekilen ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi. Laricani, Trump'ın dünyayı tedirgin ettiğini, herkes için öngörülemeyen şartlar doğurduğunu dile getirdi.

Laricani: Trump'ın davranışları dünyayı tedirgin ediyor

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, yaptırım kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Fernando Collor de Mello ile mecliste bir araya gelen Laricani, ABD yaptırımlarıyla ilgili konuştu.

Nükleer müzakerelerin eski ABD Başkanı Obama döneminde Amerikanın talebiyle yapıldığını hatırlatan Laricani "Trump, ani bir kararla anlaşmayı bozdu ve bu hareketiyle İran'ı karıştıracağını düşündü" dedi.

Trump'ın ekonomik sözleşmelerden çekilerek Avrupalıları, füze anlaşmasından çekilerek Rusları, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilerek de dünyayı tedirgin ettiğini vurgulayan İran Meclis Başkanı Trump "Herkes için öngörülemeyen şartlar doğurduğu" ifadelerini kullandı.

Laricani, ABD'nin terör örgütü Işid'i icat ettiğini ve bu nedenle terörle mücadelesinin inandırıcı olmadığını da kaydetti. 

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, İran'ın başkenti Tahran'daki tarihi Gülistan Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

"İran'ın tarihi ve doğasıyla turizm için cazip bir ülke olduğunu" dile getiren Genel Sekreter, İran'ın ekoturizmini koruyacaklarını belirtti.


 

Etiketler; #iran #abd #donald trump
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