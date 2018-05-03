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Lavrov: ABD, Suriye'de çatışmaların sürmesi için Tanf yakınında militanları eğitiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'de çatışmaların devam etmesi için ülkenin güneyinde kendi kontrolünde bulunan Tanf yakınında militanlara eğitim verdiğini söyledi.

Lavrov: ABD, Suriye'de çatışmaların sürmesi için Tanf yakınında militanları eğitiyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "ABD'nin tek taraflı olarak kendi bölgesi ilan ettiği Tanf ve Rukban sığınmacı kampı çevresinde militanların eğitilmesi de dahil çok tuhaf şeyler oluyor. Bu eğitimin amacı, ateşkes anlaşmalarına rağmen militanların silahlı faaliyetlere devam etmesini sağlamak" ifadelerini kullandı.

'ABD RUKBAN KAMPINA İNSANİ YARDIM SEVKİYATINI ENGELLİYOR'

Lavrov, ABD'nin Rukban sığınmacı kampına insani yardım ulaştırılmasını engellediğini kaydetti.

Lavrov, "ABD, çok uzun süre boyunca insani yardım konvoylarının Rukban kampına erişimini engelledi. Bunun için Suriye hükümetinin izin vermediğini öne sürdüler. Bu doğru değil. Suriye hükümetiyle insani kuruluşlar arasında tüm sorunlar çözüldü ancak ABD, insani yardımların kampa ulaştırılması için yeterli güvenlik garantisi vermiyor" diye konuştu./Sputnik

Etiketler; #rusya #lavrov #abd #Tanf
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