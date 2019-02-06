Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın ABD’nin adımına karşılık olarak 6 ay sonra Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çıkacağını söyledi. Lavrov, ABD ile INF ve stratejik istikrar konusunda müzakere olasılığı ile ilgili de "Bu anlamda ABD'li, Batılı ve NATO'dan partnerlerimize yönelik bulunduğumuz girişimlerde bir eksiklik sözkonusu değil" dedi

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta verilen bir basın toplantısında ABD'nin INF'den çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı.



Lavrov, 6 ay sonra anlaşmadan çekileceklerini belirterek "ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması konusundaki tüm sözlü suçlamalarına karşı söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Devlet Başkanı Putin tavrımızı ortaya koydu: Aynı şekilde karşılık vereceğiz. ABD anlaşmayı durdurdu. Biz de aynısını yaptık. Dolayısıyla 6 aylık süre dolduğunda, ABD'nin anlaşmadan çekilmeye yönelik resmi notası sonuçları çerçevesinde, INF görevini yitirecek" ifadelerini kullandı.



Lavrov, ABD ile INF ve stratejik istikrar konusunda müzakere olasılığı ile ilgili de "Bu anlamda ABD'li, Batılı ve NATO'dan partnerlerimize yönelik bulunduğumuz girişimlerde bir eksiklik sözkonusu değil" dedi.



Lavrov'un açıklaması ABD Başkanı Donald Trump'ın "INF'den çekildik. Belki Çin ve diğer ülkelerin de katılacağı farklı bir anlaşma müzakere edebiliriz, belki de edemeyiz" açıklamasının ardından geldi.



ulusal.com.tr