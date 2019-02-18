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Lavrov: 'Arap ligi ilişkileri düzeltir'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi kentinde düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne ilişkin, “Astana formatının garantör ülkeleri olarak Suriye'deki sorunu çözmek için çaba gösteriyoruz. Suriye’nin Arap Ligi’ne dönmesi, Şam’ın Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesinde yardımcı olacaktır” dedi.

Lavrov: 'Arap ligi ilişkileri düzeltir'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Alevi, Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Soçi Zirvesi'ni işaret ederek “Astana formatının garantör ülkeleri olarak Suriye'deki sorunu çözmek için çaba gösteriyoruz. Suriye’nin Arap Ligi’ne dönmesi, Şam’ı Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesinde yardımcı olacaktır” dedi.

FİLİSTİN BİZİ DE İLGİLENDİRİYOR

Ortadoğu ve Afrika’nın kuzeyindeki olaylardan duyduğu endişeyi dile getiren Lavrov, “Ortadoğu ve Afrika’nın kuzeyindeki olaylardan endişe duyuyoruz. Filistin sorununun çözülmesi Rusya'yı da yakından ilgilendiriyor. Sorunun çözülmesi için oradaki güçlerin diyalog halinde olmaları ve tehditlere karşı durabilmeleri için gücünü birleştirmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya'nın, Körfez bölgesindeki güvenliğin sağlanmasından yana olduğunu belirterek, “Rusya da Umman gibi Yemen’deki sorunun, oradaki bütün siyasi güçlerin diyalog kurarak çözülmesini baştan beri istedi. Biz bu siyasi güçlerle çalışıyoruz. Bir araya gelmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Umman da bizi bu konuda destekliyor” şeklinde konuştu.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Alevi de Suriye’yi ve Arap ülkelerini birleştiren birçok sorun olduğuna dikkati çekti.

Alevi, Filistin ve İsrail arasındaki soruna değinerek, “Filistinli bağımsız devletin kurulması bölgeye istikrar getirecek. Bölgenin buna ihtiyacı var. Filistin sorununu çözmek için çaba sarf etmeli ve yeni fikirler yaratmalıyız. Bu sorunla meşgul olan herkese yardım etmeye hazırız” dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #arap ligi #suriye #lavrov
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