Lavrov: "Batı'nın agresif şekilde dayattığı aşırı liberal değerleri reddediyoruz"

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Rusya-İslam Dünyası" Strateji Vizyon Grubu Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhurbaşkanı ve Rusya-İslam Dünyası Strateji Vizyon Grubu Başkanı Rüstem Minnihanov'un yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin büyükelçileri katıldı.

Minnihanov, burada yaptığı konuşmada, Müslüman ülkelerle işbirliğinin genişletilmesinin, Rus dış politikasının öncelikli konularından biri olduğunu belirterek, "Bu zor dönemde uluslararası ilişkilerdeki krizin yaşandığı koşullarda Rusya Federasyonu ile İslam dünyası ülkeleri arasındaki işbirliği büyük öneme sahiptir." dedi.

"Rusya-İslam Dünyası" Strateji Vizyon Grubu'nda 36 Rus temsilci ile 28 ülkeden 34 yabancı temsilcinin yer aldığını ve bu sayının sürekli arttığını aktaran Minnihanov, mayısta Tataristan'ın başkenti Kazan'da "Rusya-İslam Dünyası: Kazan-Forum" uluslararası ekonomi forumunun düzenleneceği bilgisini paylaştı.

"MÜSLÜMAN ÜLKELERLE ÇOK KUTUPLU DÜNYA DÜZENİNİN OLUŞTURULMASINDAN YANAYIZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da İslam dünyası ülkeleri ile ilişkilere önem verdiklerini vurgulayarak, "Müslüman ülkelerdeki dostlarımızla birlikte Birleşmiş Milletler'in (BM) prensiplerine dayalı adil, demokratik, çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşturulmasından yanayız. Batı'nın agresif şekilde dayattığı aşırı liberal değerleri reddediyoruz." ifadesini kullandı.

"Rusya-İslam Dünyası" Strateji Vizyon Grubu'nun çeşitli projeleri hayata geçirdiğine dikkati çeken Lavrov, bu grubun, Rusya ile İslam dünyası ülkeleri arasındaki ilişkilerde kilit öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin de son 3 yılda Rusya'nın İslam dünyası ülkeleri ile ticaret hacminin yaklaşık yüzde 30 arttığını kaydederek, "Rusya, her zaman İslam devletlerinin en güvenilir ortağı olacak." dedi.