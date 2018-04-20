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Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in S-400 füze savunma sistemleri alması durumunda Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasını değerlendiren Lavrov, bunun bir şantaj olduğunu ve Washington'un NATO'nun kolektif görüşünü dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell'in S-400 alması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasına ilişkin konuştu.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in S-400 füze savunma sistemleri alması durumunda Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasını değerlendiren Lavrov, bunun bir şantaj olduğunu ve Washington'un NATO'nun kolektif görüşünü dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Sputnik'in haberine göre Moskova'da Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissi ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Mitchell'in sözleri, bir şantaj örneği. Washington, ABD'li şirketler için haksız rekabet ortamı oluşturmaya çalışıyor" dedi.

ulusal.com.tr
Etiketler; #abd #rusya #türkiye #Wess Mitchell #Sergey Lavrov
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