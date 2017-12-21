Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rus, Türk ve İranlı devlet başkanlarının düzenlenmesine yönelik uzlaşıya vardıkları Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılacakların listesi yarın Astana'da kesinlikle istişare edilecek." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ile ilgili Soçi'de yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi'nin katılımcı listesinin Astana'da süren Suriye konulu toplantının ikinci gününde istişare edileceğini belirterek, "Cenevre sürecindeki tüm taraflar kongreye davetlidir." dedi.



Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin hazırlıklarıyla ilgili De Mistura'yı bilgilendirdiğini belirten Lavrov, "Cenevre sürecindeki tüm tarafların Soçi'de düzenlenmesi planlanan kongreye davet edildiğini teyit ettik. Rus, Türk ve İranlı devlet başkanlarının düzenlenmesine yönelik uzlaşıya vardıkları kongreye katılacakların listesi yarın Astana'da kesinlikle istişare edilecek." diye konuştu.



Cenevre 9, gelecek ayın sonunda

De Mistura da Cenevre görüşmelerinde yeni turun gelecek ayın son haftalarında gerçekleşeceğini dile getirerek, görüşmelerde Suriye için yeni bir anayasa oluşturulması ve seçimlerin düzenlenmesine yönelik hazırlıkların ele alınacağını söyledi.



Cenevre görüşmelerinin 8. turu, 28 Kasım-15 Aralık'ta düzenlenmiş ancak sonuç alınamamıştı.



Kazakistan'ın başkenti Astana'da da 8. kez bir araya gelen Türk, Rus ve İran heyetleri, Soçi'deki Kongre'ye hazırlıklar dışında, tutukluların serbest bırakılması, tarihi alanlardaki mayınların temizlenmesi ve gerginliği azaltma bölgelerindeki ateşkes ihlallerini de görüşüyor.