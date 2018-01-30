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Lavrov'dan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Artık BM’den Soçi’de varılan kararlar doğrultusunda sonuca ulaşmasını bekliyoruz”

Lavrov'dan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve İran’la birlikte, Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye’ye yönelik anayasa çalışmalarına mümkün olan her türlü yardımı yapmayı planladıklarını belirterek, “Artık BM’den Soçi’de varılan kararlar doğrultusunda sonuca ulaşmasını bekliyoruz.” dedi.

Lavrov, Soçi’de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi’nin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suriye konusunda Batılı ülkelerle herhangi bir formatta ve seviyede istişarelere açık olduklarını söyledi.

Kongre kapsamında Türkiye ve İran’dan yetkililerle bir araya geldiklerini anlatan Lavrov, “Ortaklarımızla, bugün düzenlenen kongrenin sonuçlarını teşvik edeceğimizi ve BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura’nın, Suriye’de herkesi kucaklayan anlaşmalara ulaşmasında her türlü yardımı yapacağımızı teyit ettik.” diye konuştu.

Kongreye katılan temsilcilerin, BM nezdinde Suriye anayasası üzerinde çalışmalara başlanmasını talep ettiğini dile getiren Lavrov, “Bugün Cenevre sürecini teşvik edeceğine yönelik bir umutla, kongre sonuçlarını BM'ye teslim etmeye karar verdik. Artık BM’den Soçi’de varılan kararlar doğrultusunda sonuca ulaşmasını bekliyoruz.” dedi.
Bugün Rusya'nın Soçi kentinde yaklaşık 9 saat süren ve muhaliflerin katılmadığı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde anayasa komitesi kurulması kararlaştırılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #suriye #soçi #rusya #lavrov
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