Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov IŞİD'le mücadele konusunda takvimi açıkladı. Lavrov, "Suriye'de IŞİD'e karşı yürütülen operasyonun yakında tamamlanacağını" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüştü.



Gündemlerinde Işid'e karşı mücadele de vardı.



Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Işid'in yakında tamamen çökeceğini söyledi. Lavrov, "Suriye'de IŞİD'e karşı yürütülen operasyon yakında tamamlanacak" dedi.



"IŞİD ve Nusra'ya karşı mücadele eden tüm tarafların çabalarıyla teröristleri yenilgiye uğratmak mümkün" diyen Rus bakan, "Sanırım tüm bunlar en yakın zamanda sona erecek" diye konuştu.



Lavrov ayrıca Suriye krizinin çözümüyle ilgili siyasi sürecin etkinleştirilmesine destek verdiklerini de sözlerine ekledi.





ulusal.com.tr