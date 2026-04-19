Lavrov: istanbul müzakerelerine olumlu bakıyoruz

ADF’nin 5. yılında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lavrov, Ankara’nın arabuluculuk girişimlerini ve İstanbul’un müzakere merkezi olma potansiyelini değerlendirdi. Rus tarafının hiçbir zaman müzakere dayatmadığını belirten Lavrov, bir ortağın niyet beyan etmesi durumunda görüşmelere her zaman hazır olduklarını ifade etti. Kiev yönetiminin geçmiş müzakere siciline yönelik eleştirilerini sürdüren Bakan, buna rağmen çözüm odaklı önerilere kapalı olmadıklarını dile getirdi.

GEÇMİŞ GÖRÜŞMELER VE DURAKLAMA

Rusya ve Ukrayna temsilcileri, Nisan 2022’deki ilk temasların ardından 2025 yılı ortalarında yine İstanbul’da üç tur görüşme gerçekleştirmişti. 16 Mayıs, 2 Haziran ve 23 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılan bu zirveler; kapsamlı esir değişimleri ve taslak memorandumlarla sonuçlanmıştı. Bu yılın başlarında Abu Dabi ve Cenevre’de yürütülen süreç ise ABD’nin dış politika odağını tamamen İran’a kaydırmasıyla duraklama dönemine girdi.

GELECEK PERSPEKTİFİ VE ŞARTLAR

Lavrov, müzakerelerden kaçmadıklarını ancak zamanlama, konum ve gündem gibi faktörlerin belirleyici olacağını kaydetti. Rus diplomat, barış görüşmelerinin yeniden canlanması için somut ve uygun önerilerin sunulması gerektiğini belirterek, sürecin yeniden canlanmasının tarafların ortak iradesine bağlı olduğunu hatırlattı.