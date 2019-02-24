Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye-Türkiye sınırına tampon bölge üzerinde görüşmelerin iki tarafın da pozisyonları göz önünde bulundurularak devam ettiğini söyledi. Lavrov sınıra Rus askeri polis birliklerinin konuşlandırılabileceğini belirtti

Sputnik'in Vietnam, Çin ve Phoenix televizyonlarına dayandırdığı haberde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ile Rusya arasında 1998 yılında imzalanan bir anlaşma (Adana Mutabakatı) çerçevesinde bir tampon bölge kurulması konusu konuşulmuştu. Anlaşmada sınır bölgesinde terör tehdidini ortadan kaldırmaya yönelik işbirliği yapılması ve Türkiye tarafının Suriye topraklarında sınırın belli bölümlerinde faaliyet gösterebilmesi öngörülüyor. Şimdi askerler tarafından, Şam’ın tavrı göz önünde bulundurularak bu tampon bölgenin nihai formatı üzerinde anlaşılıyor."



'TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARINA DİKKAT EDİYORUZ'



Tampon bölge konusunda Türkiye’nin çıkarlarının da maksimum düzeyde dikkate alınmaya çalıştığını vurgulayan Lavrov, ortak bir askeri adım atılmasının söz konusu olmadığını kaydetti. Lavrov "Prensipte karada ateşkes, güvenlik tedbirlerine riayet ve gerilimi azaltma bölgelerine yönelik anlaşmalarda Rus askeri polisinin konuşlandırılması deneyimine sahibiz. Söz konusu tampon bölge için de bu hâlâ mümkün. Ancak bir kez daha vurgulamak isterim: Askerler Şam ve Türkiye’nin pozisyonlarını göz önünde bulundurarak konuyla ilgili ayrıntılar üzerinde anlaşmaya çalışıyor" dedi.



Suriye'deki Kürtlerin eylemlerinin Türkiye’nin endişelenmesine yol açtığını belirten Lavrov, Soçi’de Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında yapılan üçlü zirvede Suriye-Türkiye sınırındaki sorunun ve Ankara’nın bu bölgenin terörist unsurlarca kullanılmasına yönelik endişesinin konuşulduğunu hatırlattı.