Lavrov: Rusya, ABD ve İsrail'in İran'a karşı operasyonlarını imkansız hale getirecek bir ortam yaratmak için her şeyi yapacak
Batı Asya'da yaşanan sıcak çatışmaları değerlendiren Lavrov, mevcut atmosferi dağıtacak her türlü adımı atacaklarını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve diğer barış yanlısı ülkelerin, ABD ve İsrail'in İran'a operasyon düzenlemesinin imkansız olacağı bir atmosfer yaratmak için her şeyi yapacaklarını vurguladı.
Lavrov, Moskova'da büyükelçilerle yaptığı yuvarlak masa toplantısında, İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan çatışmaları değerlendirdi.
"MUAZZAM OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURACAKTIR"
Rusya Dışişleri Bakanı, "İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı sonucu Orta Doğu'da şu anda yaşananlar, gerçekten de tüm dünya, küresel istikrar ve küresel ekonomi için muazzam olumsuz sonuçlar doğuracaktır” dedi.
Lavrov'un açıklamalarının diğer önemli başlıkları:
- Rusya, Ortadoğu'daki durumun çözümüne katkıda bulunmak için her türlü çabayı gösterecek
- ABD içinde, İran'a yönelik askeri operasyonunun gerçek amaçları konusunda anlaşmazlıklar mevcut
- İran'a karşı operasyonun amaçlarından biri, Tahran ile bölge ülkeleri arasında bir ayrılık yaratmaktı
- ABD-İran müzakereleri başarıya çok yakındı
- İran'ın eylemleri kınanırken, ABD'nin saldırıları tamamen görmezden geliniyor
- ABD, kendi görüşüne göre var olma hakkı bulunmayan İran rejimini 'yok etmek' istiyor
- Umarım Ortadoğu'daki kriz, müzakerenin kaçınılmaz olduğunun bilinciyle sona erer ancak bu ihtimal çok düşük
- NATO şu anda İran'la savaşın içine çekiliyor
- Bu durum Ukrayna'da yaşandı, şimdi de Ortadoğu'da yaşanıyor
"UKRAYNA, TÜRKAKIM VE MAVİ AKIM'I PATLATMAYI PLANLIYOR"
- Kiev rejiminin terörist özünü daha da belirginleştiren birçok örnek var
- Bunlar, Kuzey Akım'da olduğu gibi, küresel ekonominin normal işleyişini sağlayan altyapı tesislerinin fiziksel olarak tahrip edilmesinin yanı sıra, Rusya Devlet Başkanı'nın dün bir kez daha belirttiği gibi, Ukrayna'nın TürkAkım ve Mavi Akım'ı patlatmayı planlaması
- Rusya, güvenlik garantilerini onaylamadı diye bir şey yok, biz Kiev'in bahsettiği bu garantileri gözlerimizle görmedik
- Ukrayna müzakerelerinin geleceği hakkında konuşmak zor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi