Lavrov: Rusya, ABD ve İsrail'in İran'a karşı operasyonlarını imkansız hale getirecek bir ortam yaratmak için her şeyi yapacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve diğer barış yanlısı ülkelerin, ABD ve İsrail'in İran'a operasyon düzenlemesinin imkansız olacağı bir atmosfer yaratmak için her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Lavrov, Moskova'da büyükelçilerle yaptığı yuvarlak masa toplantısında, İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan çatışmaları değerlendirdi.

"MUAZZAM OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURACAKTIR"

Rusya Dışişleri Bakanı, "İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı sonucu Orta Doğu'da şu anda yaşananlar, gerçekten de tüm dünya, küresel istikrar ve küresel ekonomi için muazzam olumsuz sonuçlar doğuracaktır” dedi.

Lavrov'un açıklamalarının diğer önemli başlıkları:

Rusya, Ortadoğu'daki durumun çözümüne katkıda bulunmak için her türlü çabayı gösterecek

ABD içinde, İran'a yönelik askeri operasyonunun gerçek amaçları konusunda anlaşmazlıklar mevcut

İran'a karşı operasyonun amaçlarından biri, Tahran ile bölge ülkeleri arasında bir ayrılık yaratmaktı

ABD-İran müzakereleri başarıya çok yakındı

İran'ın eylemleri kınanırken, ABD'nin saldırıları tamamen görmezden geliniyor

ABD, kendi görüşüne göre var olma hakkı bulunmayan İran rejimini 'yok etmek' istiyor

Umarım Ortadoğu'daki kriz, müzakerenin kaçınılmaz olduğunun bilinciyle sona erer ancak bu ihtimal çok düşük

NATO şu anda İran'la savaşın içine çekiliyor

Bu durum Ukrayna'da yaşandı, şimdi de Ortadoğu'da yaşanıyor

"UKRAYNA, TÜRKAKIM VE MAVİ AKIM'I PATLATMAYI PLANLIYOR"