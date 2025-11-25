Lavrov: Ukrayna çatışmasında Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki çatışmanın diplomatik bir çözüme kavuşturulması ihtimaline ilişkin önemli bir çıkış yaptı. Lavrov, yaptığı açıklamada, Belarus ve Türkiye’nin Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde arabulucu rolü üstlenebileceğini belirtti.

ERDOĞAN ARABULUCULUK TEKLİFİNİ PUTİN'E İLETTİ

Lavrov'un bu açıklamasından bir gün önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İki lider, görüşmede özellikle Ukrayna Barış Planı'nı detaylı bir şekilde ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Türkiye'nin çatışmanın sona ermesine yönelik aktif rolüne vurgu yaptı. Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan iletişimi kolaylaştıracak her adımı atmaya hazır olduklarını belirterek, Türkiye'nin arabuluculuk teklifini Putin'e iletti.

Görüşmede Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.