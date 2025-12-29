Lavrov: Ukrayna, Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alan bir saldırı planladığını duyurdu. Novgorod'daki konuta yönelik girişimin ardından Kremlin'in müzakere masasındaki tavrının değişeceği ifade edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna güçlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod şehrinde bulunan konutunu hedef almaya çalıştığını belirtti.

"MÜZAKERE POZİSYONLARIMIZ DEĞİŞECEK"

Saldırı girişimini doğrulayan Rus Bakan, bu hamlenin diplomatik süreçleri doğrudan etkileyeceğinin altını çizdi. Lavrov, Putin'in konutuna yönelik bu girişimin ardından Rusya'nın mevcut müzakere pozisyonlarının değişeceğini ve şartların yeniden ele alınacağını dile getirdi.

ZELENSKİY: AMAÇLARI GÖRÜŞMELERİ BALTALAMAK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, saldırı girişimi iddiasını yalanlayarak, Rusya'nın müzakereleri baltalamak istediğini belirtti.

