Lavrov: Ukrayna, Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna güçlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod şehrinde bulunan konutunu hedef almaya çalıştığını belirtti.

"MÜZAKERE POZİSYONLARIMIZ DEĞİŞECEK"

Saldırı girişimini doğrulayan Rus Bakan, bu hamlenin diplomatik süreçleri doğrudan etkileyeceğinin altını çizdi. Lavrov, Putin'in konutuna yönelik bu girişimin ardından Rusya'nın mevcut müzakere pozisyonlarının değişeceğini ve şartların yeniden ele alınacağını dile getirdi.

ZELENSKİY: AMAÇLARI GÖRÜŞMELERİ BALTALAMAK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, saldırı girişimi iddiasını yalanlayarak, Rusya'nın müzakereleri baltalamak istediğini belirtti.