İngiltere'nin Leicester kentinde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e çıktığı bildirildi.

İngiltere'nin Leicester kentinde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e çıktığı bildirildi.



İngiliz polisinden gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, patlamanın yaşandığı binadan bir kişinin daha çıkarıldığı ve ölü sayısının 5'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, birinin durumu ağır olmak üzere 5 kişinin hastanede tedavisine devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, patlamanın sebebinin belirlenebilmesi için itfaiye ve emniyet yetkililerinin ortak soruşturma başlattığı belirtildi.



Leicester kent merkezindeki Hinckley Caddesi'nde dün akşam bir binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama olmuştu.



Polis, olayın terörle bağlantılı olduğuna ilişkin bir emare bulunmadığını açıklamıştı. Giriş katında dükkanların yer aldığı, ikinci ve üçüncü katların ise mesken olarak kullanıldığı binada arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.