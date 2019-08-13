Çin'in doğusunda etkili olan Lekima Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor. Tayfun, Cıciang, Şantung ve Anhui eyaletlerinde etkisini sürdürüyor. Şu ana kadar 48 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise kayıp...

Lekima tayfunu Çin'i vurmaya devam ediyor.



Çin'in üç eyaletinde etkili olan tayfunda ölenlerin sayısı 48'e yükseldi. 21 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.



Tayfun, haftasonu Cıciang, Şantung ve Anhui eyaletlerinde etkisini gösterdi.



Yaklaşık 7 milyon kişiyi etkileyen tayfun nedeniyle 3 eyalette toplam 48 kişi hayatını kaybederken 21 kişi kayboldu.



Sadece Cıciang'da 6 milyon 680 bin kişiyi fırtınadan etkilendi. Tayfun nedeniyle üç eyalette milyonu aşkın sayıda Çinli evlerinden tahliye edildi.



Tayfunun hızının zaman zaman saatte 187 kilometreye çıktığı bildiriliyor.



Lekima'nın Çin ekonomisine zararının da 2,55 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.





ulusal.com.tr