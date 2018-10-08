Nato üyesi Letonya'da haftasonu yapılan seçimlerin galibi Uyum Partisi oldu. Rusya yanlısı olarak bilinen Uyum Partisi oyların yüzde 19,8'ini alarak sandıktan birinci çıktı.

Avrupa Birliği ve Nato üyesi olan Kuzey Avrupa ülkesi Letonya'da parlamento seçimlerini Uyum Partisi kazandı. Hükümet kurulması içinse koalisyona gidilmesi gerekiyor. Daha önceki seçimlerde koalisyon kuramadığı için hükümete giremeyen Uyum Partisi'nin "Devletin Sahibi Kim" Partisi ile koalisyon kurabileceği belirtiliyor.



Uyum Partisi'nin ardından "Devletin Sahibi Kim" Partisi oyların 14,3'ünü alarak ikinci, Yeni Muhafazakar Parti ise yüzde 13,6 oy oranı ile üçüncü sırada yer aldı.



Avrupa Birliği ve NATO yanlısı Letonya için Kalkınma Partisi ise yüzde 11 oy oranı ile beşinci olabildi. Hem AB hem de NATO üyesi olan Letonya'nın Rusya ile 276 kilometrelik sınırı bulunuyor.



İki milyon nüfusa sahip ülkede NATO'ya bağlı binden fazla asker görev yapıyor. Letonya'da, ülke nüfusunun dörtte birini Rus kökenliler oluşturuyor.



ulusal.com.tr