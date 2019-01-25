İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu cuma akşamı yapılan kapanış töreniyle sona eriyor. Davos'a söylemleriyle damgasını vuran isim ise George Soros oldu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinging'i açık toplumun en büyük düşmanı olarak niteleyen Soros, Çin ile ABD arasındaki soğuk savaşın sıcak çatışmaya dönüşebileceğini de söyledi. Çin tarafı ise daha ılımlı mesajlar verdi.

İsviçre'nin Davos şehrinde 22-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu kapanış töreni ile sona eriyor.



4 gün boyunca süren zirveye 3200'den fazla siyaset ve iş insanı, akademisyen ve sivil toplum lideri zirvede bir araya geldi. Zirvede bu sene Brexit, Venezuela'da yaşanan kriz ve Çin ekonomisinin yavaşlama süreci gibi konular ön plana çıktı.



George Soros'un son gün oturumunda Çin hakkında yaptığı yorumlar ise güne damgasını vurdu.



Soros, Çin lideri Şi Cinping'i 'açık toplumun en tehlikeli düşmanı' olarak nitelendirdi ve Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının 'sıcak savaşa dönüşebileceğini' söyledi.



Soros ayrıca Amerika'nın Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne yanıt vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.



Soros ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Davos'taki çatışma içerikli konuşmalarının tersine Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan Çin ile Amerika ekonomileri arasındaki organik bağlılığın altını çizdi.



Vang, Almanya Şansölyesi Merkel ve Japonya Başbakanı Abe'nin küresel kargaşanın büyümemesi için elden gelen çabanın gösterilmesi için yaptığı çağrıya eşlik etti. Çin Devlet Başkan Yardımcısı, ayrıca ticaret ve yatırım hareketliliğinin önüne konan engelleri artıran ülkelerin benimsediği ticari korumacılık politikalarını eleştirdi. Vang, bu gelişmeleri 'küresel ekonomi sistemine bir tehdit' olarak kabul ettiğini ifade etti.





ulusal.com.tr