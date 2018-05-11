İsrail'in Suriye'de İran'a ait olduğunu iddia ettiği hedefleri vurması sonrası Golan Tepeleri'ni ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a mesaj yolladı. Liberman "İranlıları Suriye'den defedin. Size yardım etmiyorlar" dedi.

İsrail, Suriye'den "İran'ı topraklarından defetmesi" talebinde bulundu.İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail'in işgal ettiği ve Suriye'ye saldırıda bulunduğu Golan Tepelerini ziyaret etti.İşgal altında tutulan Golan'ı ziyaret eden Liberman, bu fırsatı Esad'a mesaj yollamak için değerlendirebileceğini söyledi.Liberman, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yolladığı mesajda "İranlıları defedin. Size yardım etmiyorlar. Sadece zarar veriyorlar ve varlıkları sadece sorun ve zarar yaratıyor" ifadelerini kullandı.Liberman "İran sınırına biz gelmedik, onlar buraya geldi" dedi. 'İsrail'in sürtüşme peşinde olmadığını' söyledi.İsrail, İran'ın füze saldırısında bulunduğunu öne sürerek , Suriye'de İran'a ait 70 hedefi vurduğunu iddia etmişti. Suriye hava savunması fırlatılan füzelerin neredeyse yarısını düşürmüştü.