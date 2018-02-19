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Libya açıklarında 324 göçmen kurtarıldı

Libya Deniz Kuvvetlerine bağlı sahil güvenlik ekipleri, Zuvvara sahili açıklarında iki botta mahsur kalan 324 göçmeni kurtardı

Libya açıklarında 324 göçmen kurtarıldı

Libya'nın batısındaki Zuvvara kenti açıklarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 324 kaçak göçmenin Libya Deniz Kuvvetlerine bağlı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.

Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısındaki Zuvvara kentinden 7 mil açıkta Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmek isterken botları arızalanınca mahsur kalan 16'sı çocuk, 35'i kadın 324 göçmenin sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, göçmenlerin çoğunun Afrika ülkesi vatandaşlarından oluştuğu ifade edilirken, göçmenler arasında 35 Libya vatandaşı ile iki Arap ülkesinden de vatandaşların olduğu kaydedildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac geçen sene kasım ayında yaptığı açıklamada yasa dışı göç nedeniyle Libya'da bulunan göçmen sayısının yarım milyonu aştığını söylemişti.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Zuvvara kenti #Libya Deniz Kuvvetleri #libya #Akdenizde yasadışı göç
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