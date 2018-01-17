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Libya'da 123 kaçak göçmen yakalandı

Libya'nın batı kıyısında bazı Afrika ülkelerinden 123 kaçak göçmenin yakalandığı bildirildi.

Libya'da 123 kaçak göçmen yakalandı

Libya'nın batı kıyısında bazı Afrika ülkelerinden 123 kaçak göçmenin yakalandığı bildirildi.

Sahil Güvenlik'in, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamada, Trablus'un 80 kilometre doğusundaki Castelverde'de 13'ü kadın 22'si çocuk 123 göçmenin yakalandığı bilgisi verildi.

Göçmenlerin, Uluslararası Tıp Derneğince ilk yardım almaları için Göçle Mücadele Birimindeki "Sığınma" bölümüne teslim edildiği belirtilen açıklamada, yetkili makamların, bu kişilerin vatanlarına gönüllü dönüşlerini kolaylaştırmak ve gerekli belgelerini çıkarmak üzere mensup oldukları ülkelerin büyükelçilikleri ile iletişime geçtiği duyuruldu.

Libya'nın batı kıyısında dün Trablus açıklarında kurtarma operasyonu gerçekleştirilmiş ve 65'i kadın 11'i çocuk 352 kaçak göçmen yakalanmıştı. Son iki günde yakalanan kaçak göçmenlerin sayısı 475'e ulaştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #libya #kaçak göçmen
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