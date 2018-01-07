Libya'da 200'den fazla kaçak göçmenin yakalandığı bildirildi.

Libya'da 200'den fazla kaçak göçmenin yakalandığı bildirildi.



Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı (UMH) Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Albay Eyyüb Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Karabulli kenti açıklarında Akdeniz'de seyreden bir teknede bulunan 200'den fazla göçmenin yakalandığını belirtti.



Göçmenlerin teknesinde ayrıca 2 ceset bulunduğunu ifade eden Kasım, söz konusu kişilerin ölüm sebebinin henüz öğrenilemediğini aktardı.



Ülkelerindeki çatışmalar ve güvenlik sorunları nedeniyle Avrupa'ya ulaşmak isteyen çok sayıda Afrikalı göçmen, uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Libya rotasını kullanıyor.