Libya Deniz Kuvvetleri, ülkenin kuzey kıyısı açıklarında yürüttüğü 2 operasyonda 352 kaçak göçmenin yakalandığını bildirdi.

Libya Deniz Kuvvetleri, ülkenin kuzey kıyısı açıklarında yürüttüğü 2 operasyonda 352 kaçak göçmenin yakalandığını bildirdi.



Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyüp Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, deniz kuvvetlerinin dün 2 bölgede 3 tekneye düzenlediği operasyonda 65'i kadın, 11'i çocuk 352 kaçak göçmeni yakaladığını belirtti.



Kasım, kaçak göçmenlere yönelik operasyonlardan birinin El-Karaboli kentinin yaklaşık 40 mil açıklarında, diğerinin ise Zuvara kentinin 12 mil açığında gerçekleştiğini aktardı.



Sözcü Kasım, kaçak göçmenlerin tamamının Afrika ülkelerinden olduğunu ve UMH'ye ait Tarik es-Sikke Barınağı'na teslim edildiklerini ifade etti.



Kasım, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Trablus açıklarında düzenlenen iki operasyonda, yasa dışı yollardan ülke dışına çıkmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afrika ve Bengal uyruklu 279 göçmenin yakalandığını belirtmişti.



Libya Deniz Kuvvetlerinden daha önce yapılan açıklamada, 2017 yılında yaklaşık 16 bin yasa dışı göçmenin kurtarıldığı duyurulmuştu.



Ülkelerindeki çatışmalar ve güvenlik sorunları nedeniyle Avrupa'ya ulaşmak isteyen çok sayıda Afrikalı göçmen Libya rotasını kullanıyor.