Libya'nın Bingazi kentinde bu akşam aynı bölgede ikinci kez bombalı saldırı düzenlendiği, 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine bağlı Bingazi'nin Güvenliği için Merkezi Emniyet Birimi Sözcüsü Tarık el-Harraz AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingazi'deki Selmani bölgesinde bir bombalı aracın daha infilak ettiğini ve saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Harraz, cami önünde gerçekleşen ilk saldırıyla beraber ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini aktardı.
Bingazi kentindeki Selmani bölgesinde bomba yüklü araçla gerçekleşen ilk saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Bingazi kentindeki ikinci saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
Libya'nın Bingazi kentinde bu akşam aynı bölgede ikinci kez bombalı saldırı düzenlendiği, 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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