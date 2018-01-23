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Libya'da bombalı saldırı

Bingazi kentindeki bir cami önünde bombalı aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi

Libya'da bombalı saldırı

 Libya'nın Bingazi kentindeki bir cami önünde bombalı aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tobruk merkezli Temsilciler Merkezine bağlı Özel Kuvvetler Komutanı Said Milad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingazi'deki Selmani bölgesinde bulunan Biat er-Rıdvan Camisi'nin önünde cemaatin çıkışı sırasında bombalı bir aracın patlatıldığını belirtti.

Olayda 3 sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu aktaran Milad, saldırıyla önemli bir şahsiyetin hedef alınması ihtimali üzerinde durduklarını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #patlama #libya #bingazi
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