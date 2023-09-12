Libya'da büyük felaket! Binlerce kişi selden dolayı öldü

Libya'da tarihin en büyük sel felaketlerinden biri meydana geldi. Daniel fırtınası nedeniyle bazı kentlerde yaşanan felaket, 2 binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Felaket sebebiyle 7 binden fazla kişinin de kayıp olduğu öğrenildi.

Libya'da büyük felaket! Binlerce kişi selden dolayı öldü
Son Güncelleme:

Libya, dünya tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya. Orta Akdeniz'de etkili olan Daniel fırtınası, ülkedeki 5 kenti vurdu. Fırtına; Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketlerinin yaşanmasına neden oldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİNİ GEÇTİ

Sel felaketinin büyük yıkıma uğrattığı kentlerin başında ise Derne geliyor. Libya'nın doğusundaki “hükümetin Başbakanı” Usame Hammad Derne'deki son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazetecilere açıklama yapana Hammad, sadece Derne kentinde sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 binden fazla olduğunu söyledi. Hammad, Derne'deki durum ile ilgili "felaket ve iyi değil" yorumunu yaptı.

Libya'da büyük sel felaketi meydana geldi

7 BİNDEN FAZLA KİŞİ KAYIP

Libya doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe de yaşanan felakete ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu belirten Ebu Zeribe, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söylemişti.

LİBYA'DAN ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Libya Başkanlık Konseyi'nden de ülkenin doğusunda yaşanan sel felaketi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yaşanan büyük felaket sebebiyle komşu ülkelere uluslararası kurumlara arama kurtarma çalışmalarını destekleme çağrısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya destek açıklaması! Ekipler bölgeye gidiyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya destek açıklaması! Ekipler bölgeye gidiyorGündem

Ayrıca felaketin yaşandığı ülkenin doğusunda, tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem alındı.

YAĞIŞ MİKTARI 40 YILIN EN YÜKSEĞİ

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude bölgede meydana gelen ve sele neden olan yağışlarla ilgili açıklamada bulundu. Hammude, sel felaketi dolayısıyla yapılan olağanüstü kabine toplantısı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Libya sel felaketinde son durum

Hammude, meteoroloji verilerinin Cebel el-Ahdar bölgelerinde kaydedilen yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini ve bu miktarın Libya'da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti.

AFAD BÖLGEYE YARDIM GÖNDERECEK

Libya'da yaşanan sel felaketi ile ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da açıklama yaptı.

AFAD, Libya hükümetinin yaptığı uluslararası yardım çağrısı üzerine, Libya'ya, 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli ile çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 bot ve jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemelerinin gönderilmesinin planladığını duyurdu.

UMKE VE UMKE ATAK EKİBİ DE BÖLGEYE GİDİYOR

Libya'da meydana gelen felaketle ilgili Sağlık Bakanlığı da harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgeye verilecek destek ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bakanlık olarak afet bölgesine ekip ve ekipman göndereceklerini ifade eden Bakan Fahrettin Koca, "Tıbbi sarf malzemeleri ve cihazlar, ilaçlar hazırlandı. 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor. Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# libya # sel # felaket # fırtına
Çok Okunanlar
Doğu'ya şiddetli yağış geliyor! İşte 12 Eylül hava durumu...
Doğu'ya şiddetli yağış geliyor! İşte 12 Eylül hava durumu...
12 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
12 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Seyir halindeki araca silahlı saldırı
Seyir halindeki araca silahlı saldırı
ABD'den Suriye'de 27 milyar dolarlık yağma
ABD'den Suriye'de 27 milyar dolarlık yağma
Altın fiyatları yükseldi mi? Yatırım yapanlar dikkat! Güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yükseldi mi? Yatırım yapanlar dikkat! Güncel altın fiyatları
Öne Çıkanlar "Ekonomide Çare Var Ama Kafaları Basmıyor!" | Temmuz Ayı İşsizlik Oranı Açıklandı! | Hakan Topkurulu "Ekonomide Çare Var Ama Kafaları Basmıyor!" | Temmuz Ayı İşsizlik Oranı Açıklandı! | Hakan Topkurulu Açık liseye (Açık öğretim lisesi) geçiş kalktı mı? Açık liseye (Açık öğretim lisesi) geçiş kalktı mı?