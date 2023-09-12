Libya'da büyük felaket! Binlerce kişi selden dolayı öldü

Libya, dünya tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya. Orta Akdeniz'de etkili olan Daniel fırtınası, ülkedeki 5 kenti vurdu. Fırtına; Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketlerinin yaşanmasına neden oldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİNİ GEÇTİ

Sel felaketinin büyük yıkıma uğrattığı kentlerin başında ise Derne geliyor. Libya'nın doğusundaki “hükümetin Başbakanı” Usame Hammad Derne'deki son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazetecilere açıklama yapana Hammad, sadece Derne kentinde sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 binden fazla olduğunu söyledi. Hammad, Derne'deki durum ile ilgili "felaket ve iyi değil" yorumunu yaptı.

7 BİNDEN FAZLA KİŞİ KAYIP

Libya doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe de yaşanan felakete ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu belirten Ebu Zeribe, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söylemişti.

LİBYA'DAN ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Libya Başkanlık Konseyi'nden de ülkenin doğusunda yaşanan sel felaketi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yaşanan büyük felaket sebebiyle komşu ülkelere uluslararası kurumlara arama kurtarma çalışmalarını destekleme çağrısında bulunuldu.

Ayrıca felaketin yaşandığı ülkenin doğusunda, tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem alındı.

YAĞIŞ MİKTARI 40 YILIN EN YÜKSEĞİ

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude bölgede meydana gelen ve sele neden olan yağışlarla ilgili açıklamada bulundu. Hammude, sel felaketi dolayısıyla yapılan olağanüstü kabine toplantısı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hammude, meteoroloji verilerinin Cebel el-Ahdar bölgelerinde kaydedilen yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini ve bu miktarın Libya'da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti.

AFAD BÖLGEYE YARDIM GÖNDERECEK

Libya'da yaşanan sel felaketi ile ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da açıklama yaptı.

AFAD, Libya hükümetinin yaptığı uluslararası yardım çağrısı üzerine, Libya'ya, 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli ile çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 bot ve jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemelerinin gönderilmesinin planladığını duyurdu.

🇱🇾 11 Eylül tarihinde Libya’nın Beydağ, Şehhat, Derna, Bingazi, Al Marj ve Sousse şehirlerinde yaşanan aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmiştir.#AFAD Başkanlığımız, Libya Hükumeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine Libya’ya;



👥 150 su… — AFAD (@AFADBaskanlik) September 11, 2023

UMKE VE UMKE ATAK EKİBİ DE BÖLGEYE GİDİYOR

Libya'da meydana gelen felaketle ilgili Sağlık Bakanlığı da harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgeye verilecek destek ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

LİBYA’DA binlerce insanın etkilendiği sel dolayısıyla bakanlık olarak afet bölgesine ekip ve ekipman gönderiyoruz. Tıbbi sarf malzemeleri ve cihazlar, ilaçlar hazırlandı. 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor. Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 11, 2023

Bakanlık olarak afet bölgesine ekip ve ekipman göndereceklerini ifade eden Bakan Fahrettin Koca, "Tıbbi sarf malzemeleri ve cihazlar, ilaçlar hazırlandı. 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor. Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.