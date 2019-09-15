Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter’in ana operasyon merkezini vurdu

Libya’da ilk Ulusal Mutabakat Hükümeti vurdu. Saatler sonra General Hafter güçleri karşılık verdi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Askeri Sözcüsü Muhammed Kununu, uçaklarının gece saatlerinde Cufra Hava Üssü’nü bombaladığını açıkladı. Üssün tamamen kullanılamaz hale geldiğini ve 6 yabancı subayın öldüğünü belirtti. Üs, Hafter güçlerinin ana operasyon merkezi konumunda ve Trablus’un güneybatısında yer alıyor.

Kanunu, cuma sabahı üstteki karadan havaya 3 füze bataryasını yok ettiklerini de vurguladı. Operasyonun nedenini Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarının Mistra’daki Havacılık Akademisi’ni hedef alması olarak duyurdu.

Hafter güçleri, operasyonun ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Terhune 9. Tugayı’ndan 3 komutanın öldüğü ifade edildi. Tugay’ın Hafter saflarında yoğun biçimde savaşan milis gruplardan oluştuğu biliniyor.

UMH’nin saldırısından saatler sonra Hafter güçleri karşılık verdi. Hafter’e bağlı güçler, Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havalimanı’na grad füzesi ile saldırdı. UMH, sabah saatlerinde saldırının SİHA’lar ile yapıldığına dikkat çekti. Havalimanı ise sivil konumunda.

UMH’nin yaptığı açıklamada Hafter’in kayıplarını telafi etmek için saldırıyı düzenlediği ifade edildi.

Libya'da kriz Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana sürüyor. Uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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