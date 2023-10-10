Libyalılar Gazze'ye Destek İçin Meydanlara İndi

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne destek ve dayanışma gösterisi kapsamında Şehitler Meydanı’nda toplanan yüzlerce Libyalı, “Canımızla kanımızla seni kurtaracağız ey Aksa”, “Ey Yahudiler 7 Ekim, Aksa geri dönecek”, “Filistin… Ey Allah’ım vaat ettiğin zaferin” gibi sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

FİLİSTİNE DESTEK OLMAK İÇİN MEYDANLARA İNDİLER

Filistin meselesinin Libyalıların ve tüm Müslümanların davası olduğunu söyleyen Aribi, “Libyalılar Filistin’i severler. Bu bir İslam davasıdır. Tüm Arap ülkelerde halkın Filistin’i destek için sokağa çıkmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Göstericilerden Abdusselam Miskavi de “Bugün abluka altına alınan Filistinli kardeşlerim için buradayız. Bugün halk olarak burada toplandık. Önümüzdeki cuma çok daha büyük bir gösteri olacak inşallah.” dedi.

Filistin halkına mesaj göndermek istediğini ifade eden Miskavi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz sizinleyiz. Size dua ediyor, sizin yanınızda duruyoruz. Davanız, davamızdır.”