Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde yüz binlerce vatandaşın katıldığı dev bir gösteri düzenlendi. Gösteride yapılan konuşmalarda Kim Jon-un'ın 2019 stratejilerine destek sunuldu.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti vatandaşları, liderleri Kim Jon-un'a desteklerini göstermek için büyük bir gösteri düzenledi.



On binlerce Koreli ve devlet yetkilileri cuma günü, başkent Pyonyan'teki Kim Il-Sung Meydanı'nda bir araya geldi.



Gösteride yapılan konuşmalarda Kim Jon-un'un yeni yıl konuşmasında gösterdiği hedeflerin desteklendiği vurgulandı.



Kim Jon-un, yaptığı yeni yıl konuşmasında ABD ve Güney Kore ile yapılan görüşmelere devam edileceğini ve devletin ekonomik kalkınma ile modernizasyona odaklanacağını söylemişti.



ulusal.com.tr

