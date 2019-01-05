Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti vatandaşları, liderleri Kim Jon-un'a desteklerini göstermek için büyük bir gösteri düzenledi.
On binlerce Koreli ve devlet yetkilileri cuma günü, başkent Pyonyan'teki Kim Il-Sung Meydanı'nda bir araya geldi.
Gösteride yapılan konuşmalarda Kim Jon-un'un yeni yıl konuşmasında gösterdiği hedeflerin desteklendiği vurgulandı.
Kim Jon-un, yaptığı yeni yıl konuşmasında ABD ve Güney Kore ile yapılan görüşmelere devam edileceğini ve devletin ekonomik kalkınma ile modernizasyona odaklanacağını söylemişti.
ulusal.com.tr
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde yüz binlerce vatandaşın katıldığı dev bir gösteri düzenlendi. Gösteride yapılan konuşmalarda Kim Jon-un'ın 2019 stratejilerine destek sunuldu.
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti vatandaşları, liderleri Kim Jon-un'a desteklerini göstermek için büyük bir gösteri düzenledi.