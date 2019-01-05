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Liderleri Kim Jon-un'a böyle destek verdiler

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde yüz binlerce vatandaşın katıldığı dev bir gösteri düzenlendi. Gösteride yapılan konuşmalarda Kim Jon-un'ın 2019 stratejilerine destek sunuldu.

Liderleri Kim Jon-un'a böyle destek verdiler

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti vatandaşları, liderleri Kim Jon-un'a desteklerini göstermek için büyük bir gösteri düzenledi.

On binlerce Koreli ve devlet yetkilileri cuma günü, başkent Pyonyan'teki Kim Il-Sung Meydanı'nda bir araya geldi.

Gösteride yapılan konuşmalarda Kim Jon-un'un yeni yıl konuşmasında gösterdiği hedeflerin desteklendiği vurgulandı.

Kim Jon-un, yaptığı yeni yıl konuşmasında ABD ve Güney Kore ile yapılan görüşmelere devam edileceğini ve devletin ekonomik kalkınma ile modernizasyona odaklanacağını söylemişti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Kore #KDHC
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