Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene istifa etti! Hükümet düştü

Başbakanın ayrılık kararının ardından ülkede siyasi kartlar yeniden karılacak.

YENİ HÜKÜMET SÜRECİ RESMEN BAŞLIYOR

Başbakan Inga Ruginiene’in istifa dilekçesini sunmasının ardından, Litvanya yasaları uyarınca mevcut kabinenin durumu ve yeni yönetim vizyonu için yasal prosedürler devreye girdi. Ülke mevzuatı doğrultusunda, yeni hükümetin kurulmasına yönelik resmi ve bürokratik sürecin resmen başlayacağı belirtildi. Bu süreçte geçici bir hükümet yapısının mı kurulacağı yoksa doğrudan erken seçim senaryolarının mı masaya geleceği siyaset kulislerinde tartışılmaya başlandı.