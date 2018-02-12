Londra merkezine en yakın havalimanı olan City'nin uçak pisti yakınlarında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulununca, Havalimanı hava trafiğine kapatıldı.Kaynak: DHA
Uzmanlar, City Havalimanı pistinin yakınlarınki Kral 5. George Rıhtımı'ndaki inşaat çalışmaları sırasında bulunan bombanın 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğunu teyit etti.
Bombanın etkisizleştirilmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle, City Havalimanı uçuşlara kapatıldı ve bölgede geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.