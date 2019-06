İngiltere'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Amerikan Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. İki liderin gündeminde İran konusu da vardı. Amerika ile İran meselesinde görüş ayrılıklarının devam ettiğini belirten May, İngiltere'nin İran ile nükleer anlaşmaya bağlılığını sürdürdüğünü söyledi. Öte yandan İngiltere'de Trump'ın ziyaretini protesto etmek için binlerce kişi Londra sokaklarına akın etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye ilk resmi ziyareti kapsamında ülkenin başbakanı Theresa May ile bir araya geldi.



Yaklaşık üç saat süren görüşmenin gündeminde Brexit, İran, iklim anlaşması, ikili ticaret anlaşması ve Huawei konuları vardı.



Görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında iki lider İran'da aynı hedefe ulaşmak istediklerini belirtti.



Ancak İngiltere Başbakanı May, İran'ın bölgedeki istikrarı bozucu faaliyetlerinin önüne geçilmesinin araçları konusunda Amerika ile görüş ayrılıklarının devam ettiğini de söyledi.



May, İngiltere'nin İran ile nükleer anlaşmaya bağlılığını sürdürdüğünü kaydetti.



İngiltere Başbakanı, İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi ve tırmanan gerilimin artmaması için her şeyi yapmanın önemli olduğunu dile getirdi.



Öte yandan, Trump'ın İngiltere ziyaretini protesto etmek isteyen binlerce kişi Londra sokaklarına akın etti.



Trump ise kendisine karşı yapılan protestolara ilişkin soruya "Bunlar sahte haber. Ben her yerde tezahürat yapan insanlar gördüm, protesto görmedim" cevabını verdi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Londra ziyareti, İngiltere'deki siyasetçiler tarafında da boykot edildi.





ulusal.com.tr