Londra merkezli gazetenin sahibinden çalışanlarına: "Ya İsrail'i destekleyin ya istifa edin"

Londra merkezli haber kuruluşları Telegraph ve Politico’nun sahibi Axel Springer’in Üst Yöneticisi Mathias Döpfner’in, gazetecilerin soykırımcı İsrail'i desteklemesi ya da istifa etmesi gerektiğini ima eden açıklamaları, haber merkezlerinin bağımsızlığının tehdit altında olduğu yönünde sert eleştirilere yol açtı.

Politico bünyesinde bu hafta tırmanan gerilim, 2021 yılında Axel Springer tarafından satın alınan yayın organında çalışan gazetecilerin, Döpfner’i yayını kendi siyasi gündemini ilerletmek için kullanmakla suçladıkları bir mektup göndermeleriyle günyüzüne çıktı. Gazeteciler, yeni Genel Yayın Yönetmeni Jonathan Greenberger'e ilettikleri mektupta, Döpfner'in son görüş yazılarının tarafsız bir haber kaynağı olarak kurumun itibarını zedeleme riski taşıdığını ve belirlenen ideolojik çizginin özellikle İsrail'e ilişkin haberlerin sunumunu etkileyebileceğinden endişe duyduklarını belirttiler.

EDİTORYAL BAĞIMSIZLIĞA İDEOLOJİK DAYATMA

Jewish Insider tarafından elde edilen bir ses kaydı, Döpfner’in çalışanlarla gerçekleştirdiği 40 dakikalık toplantıda İsrail’e desteği şirketin kimliğinin merkezine yerleştirdiğini kanıtladı. Toplantıda kurumun temel ilkelerine vurgu yapan Döpfner, personeline yönelik şu ifadeleri kullandı: "Temel ilkeler nedeniyle veya temel ilkelerden birine katılmayan hiç kimse, Axel Springer için çalışmamalı. Temel ilkeler çekici değilse, temel ilkeler bir çekim gücü oluşturmuyorsa, temel ilkeler bu şirkette çalışmak için bir neden oluşturmuyorsa, başka şirketlerde çalışmayı tavsiye edebilirim". Katil İsrail’e bağlılığı; özgürlük, serbest piyasa ve ifade özgürlüğü gibi beş temel değerden oluşan "esaslar" çerçevesinin bir parçası olarak tanımlayan Döpfner, bu desteği söz konusu ilkelerin hemen ardında konumlandırdı.

"SİYONİZM HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR" HEZEYANI

Döpfner, kurumsal değerlerin sorgulanmasına müsamaha gösterilmeyeceğini şu sözlerle dile getirdi: "Eğer bu, birinin sorgulamak isteyeceği bir şeyse, o zaman gerçekten değerlerimizin en temel ilkelerine dokunuyoruz ve bu da basitçe şu karara yol açabilir; bu konuda çok şeffafız, o zaman Axel Springer ile bu kadar temel düzeyde farklı inançlara sahip birinin gerçekten uygun olup olmadığı bireysel karardır". Geçen yıl Die Zeit gazetesinde yayımlanan ve sızdırılan e-postalarında siyasi görüşlerini açıkça ortaya koyan Döpfner’in, "Siyonizm her şeyin üstündedir. İsrail benim ülkem" ifadesini kullandığı da kayıtlara geçmişti. Bu açıklamalar, küresel medya devinin editoryal tarafsızlık ilkesini ideolojik bir sadakat testine tabi tuttuğunu tescilledi.