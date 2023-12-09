Londra'da Filistin'e destek gösterisi

İngiltere'nin başkenti Londra’da binlerce kişi Filistin’e destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, 'İsrail terör devletidir' sloganları attı.

Londra'da Filistin'e destek gösterisi
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik katliam hareketi 64’üncü günde devam ederken, İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi Filistin’e destek gösterisi düzenledi.

'İsrail Terör Devletidir'

Başkentteki Banka Kavşağı’nda bir araya göstericiler, Parlamento Meydanı’na yürüdü. Ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları taşıdı. Göstericiler, yürüyüş sırasında “Özgür Filistin”, “Ateşkes şimdi”, “Kuşatmayı kaldırın”, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak” ve “İsrail bir terör devletidir” sloganları attı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride, protestocuların İsrail Büyükelçiliğinin bulunduğu bölgeye girmeleri yasaklandı. Polis, protesto sırasında İsrail'i Nazi Almanya'sına benzeten bir pankart açtığı için bir göstericiyi gözaltına aldı. 

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