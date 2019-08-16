Venezuala Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez Rusya'yı ziyaret etti. Lopez ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptıkları toplantıda iki ülke arasındaki askeri-teknik işbirliğini ele aldı. Savunma Bakanları iki ülkenin savaş gemilerinin liman ziyaretleri yapmasıyla ilgili anlaşmayı imzaladı. Rusya ile Venezuela arasındaki askeri anlaşmalar sayesinde Rus askeri uzmanlar Venezuela'da meşru bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Rusya'da mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü.



Rusya ile Venezuela arasında savaş gemilerinin karşılıklı olarak iki ülkenin limanlarını ziyaret etmesiyle ilgili anlaşma imzalandı.



Anlaşmanın imzalandığı toplantıda Rus ve Venezuela Savunma Bakanları Venezuela'daki son durumu ayrıca iki ülke arasındaki askeri-teknik işbirliğini konuştu.



Anlaşma Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun geçen hafta bir mitingde "emperyalist ablukayı bertaraf edeceklerini" söylemesinden sonra yapıldı.



Öte yandan temmuz ayında Rusya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılan İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade, İran ile Rusya'nın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda yıl sonuna kadar ortak tatbikat yapacaklarını duyurmuştu.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise olağan haftalık basın toplantısında İngiltere'yi Venezuela'ya karşı sabotaj planlamakla suçladı.



Mariya Zaharova, İngiltere'nin Venezuela'nın komşusu Guyana'da birkaç düzine sabotajcıyı Karakas yönetimine karşı eğittiğini söyledi.



Zaharova, İngiltere'nin uyuşturucuyla müdahaleyi bahane ederek Guyana'nın Essequibo nehrinin ağzındaki adalardan birinde askeri üs inşasını tamamladığını belirtti.



Rus sözcü, İngiltere'nin Venezuela'yı uyuşturucu trafiğinin merkezinde göstererek itibarsızlaştırmaya çalıştığını ifade etti.





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