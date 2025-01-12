Los Angeles'ta ölü sayısı 16'ya yükseldi! Bölgedeki yangınlar devam ediyor

ABD'nin Los Angeles kentinin değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlar sürüyor.

Los Angeles ve çevresini saran yangınlardaki son durumla ilgili Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu'ndan açıklama geldi. Açıklamada, yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiği kaydedildi. Eaton’daki yangında 11, Palisades'teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Los Angeles'taki yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.