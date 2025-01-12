Los Angeles'ta ölü sayısı 16'ya yükseldi! Bölgedeki yangınlar devam ediyor

ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Los Angeles'ta ölü sayısı 16'ya yükseldi! Bölgedeki yangınlar devam ediyor
Yayınlanma:

ABD'nin Los Angeles kentinin değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlar sürüyor.

Los Angeles ve çevresini saran yangınlardaki son durumla ilgili Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu'ndan açıklama geldi. Açıklamada, yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Los Angeles'ta ölü sayısı 16'ya yükseldi! Bölgedeki yangınlar devam ediyor - Resim : 1

Açıklamada, Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiği kaydedildi. Eaton’daki yangında 11, Palisades'teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Los Angeles'taki yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da fabrika yangınıİstanbul'da fabrika yangınıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

abd Los Angeles yangın
Günün Manşetleri
9 terörist etkisiz hale getirildi
Los Angeles'ta ölü sayısı 16'ya yükseldi
İstanbul'da fabrika yangını
Yaya güvenliği kurallarına uymayan sürücülere işlem
“Ya silahlar gömülecek ya da silah doğrultanlar!”
İran’ın “Füze Şehri” ilk kez görüntülendi
Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
Abdullah Gül'den yeni açılıma destek
Gazze'de can kaybı 46 bin 537 oldu
Mardin'de feci trafik kazası
Çok Okunanlar
Feci kaza: Uyarı levhası koymaya çalışan sürücü otobüsün çarpmasıyla can verdi Feci kaza: Uyarı levhası koymaya çalışan sürücü otobüsün çarpmasıyla can verdi
Akaryakıt istasyonunda patlama Akaryakıt istasyonunda patlama
İstanbul'da fabrika yangını İstanbul'da fabrika yangını
4 şehirde "change" araç operasyonu 4 şehirde "change" araç operasyonu
9 terörist etkisiz hale getirildi 9 terörist etkisiz hale getirildi