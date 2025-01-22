Los Angeles'ta yangın kabusu: Ölü sayısı 28’e ulaştı

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde 7 Ocak'ta başlayan Palisades ve Eaton orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Los Angeles'ta yangın kabusu: Ölü sayısı 28’e ulaştı
Yayınlanma:

Yetkililer, iki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini açıkladı.

Yangınlarda son durum:

11 kişi hayatını kaybetti.
23 bin 448 dönümlük alan kül oldu.
6 bin 500'den fazla yapı zarar gördü.
Yangın, %65 oranında kontrol altına alındı.

Eaton Yangını:

17 kişi yaşamını yitirdi.
14 bin 21 dönümlük alanda etkili oldu.
9 bin 410 yapı kullanılamaz hale geldi.
Yangının %89’u söndürüldü.
Yeni Yangınlar Başladı

Lilac Yangını:

San Diego yakınlarında çıktı.
85 dönümlük alanda etkili oldu.
%50 kontrol altına alındı.

Pala Yangını:

17 dönümlük alanı etkiledi.
Tamamen söndürüldü.

Clay Yangını:

Jurupa Valley yakınlarında başladı.
39 dönümlük alana yayıldı.
Söndürme çalışmaları devam ediyor.

California Ormancılık ve Yangın Koruma İdaresi, bölgede yangınların kontrol altına alınması için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar, yangınların çıkış nedenine dair detaylı inceleme başlatıldığını belirtti.

Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı!Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı!Yurt
Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli olduKartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli olduGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Los Angeles yangın
Günün Manşetleri
Gram fiyatı tarihi rekor kırdı
"Gürz-39” ve “Gürz-40” operasyonları
Yangında can kaybı 76'ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelere "başıboş köpek" talimatı
Bir günlük milli yas ilan edildi
Bolu'da can kaybı sayısı arttı
Gara ve Pençe-Kilit'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
Sivas'ta otelde patlama: Yaralılar var
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı
İstanbul merkezli MLKP operasyonu
Çok Okunanlar
Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı! Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı!
AFAD'dan Çanakkale depremi ile ilgili açıklama AFAD'dan Çanakkale depremi ile ilgili açıklama
Ümit Özdağ'ın ifadesine ulaşıldı Ümit Özdağ'ın ifadesine ulaşıldı
Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
Gram fiyatı tarihi rekor kırdı Gram fiyatı tarihi rekor kırdı