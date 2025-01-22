Los Angeles'ta yangın kabusu: Ölü sayısı 28’e ulaştı

Yetkililer, iki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini açıkladı.

Yangınlarda son durum:

11 kişi hayatını kaybetti.

23 bin 448 dönümlük alan kül oldu.

6 bin 500'den fazla yapı zarar gördü.

Yangın, %65 oranında kontrol altına alındı.

Eaton Yangını:

17 kişi yaşamını yitirdi.

14 bin 21 dönümlük alanda etkili oldu.

9 bin 410 yapı kullanılamaz hale geldi.

Yangının %89’u söndürüldü.

Yeni Yangınlar Başladı

Lilac Yangını:

San Diego yakınlarında çıktı.

85 dönümlük alanda etkili oldu.

%50 kontrol altına alındı.

Pala Yangını:

17 dönümlük alanı etkiledi.

Tamamen söndürüldü.

Clay Yangını:

Jurupa Valley yakınlarında başladı.

39 dönümlük alana yayıldı.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.



California Ormancılık ve Yangın Koruma İdaresi, bölgede yangınların kontrol altına alınması için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar, yangınların çıkış nedenine dair detaylı inceleme başlatıldığını belirtti.