Los Angeles’te yangın büyüyor: 166 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı

California eyaletinin Los Angeles County bölgesindeki yangınlar hızla yayılarak devam ederken, yangınla mücadele de sürüyor. Los Angeles İtfaiye Şefi Anthony Marron, düzenlediği basın toplantısında, Eaton bölgesindeki yangının şu an 14 bin dönümden fazla alana yayıldığını, ancak sadece %15'inin kontrol altına alındığını ve 7 binden fazla yapının ya hasar gördüğünü ya da yıkıldığını belirtti. Marron, yangınla mücadelede 2 bin 800'den fazla personelin görev aldığını söyledi.

Yangın 21 bin dönüm alana yayıldı Los Angeles'ın batısındaki Palisades yangını hakkında bilgi veren Birleşik IC Cal Fire Olay Yönetim Ekibinden Todd Hopkins, yangının şu an 21 bin dönümlük bir alana ulaştığını ve %11 oranında kontrol altına alındığını açıkladı. Kara ekipleri ve hava araçlarının gece boyunca Mandeville Kanyonu bölgesinde koruma hatları oluşturmak ve yapıları korumak için çalıştığı bildirildi. Bölgede yaklaşık 100 itfaiye aracı ve gece boyunca uçuş yapan 6 helikopter görev yaparken, yangının gece boyunca bin dönüm daha büyüdüğü belirtildi. İlk tahminlere göre, 5 bin 300 yapının yıkıldığı ifade edildi.

166 bin kişiye tahliye uyarısı Los Angeles County Şerifi Robert Luna, 700 memurun yangına müdahale etmek için gece gündüz çalıştığını söyledi. Şu ana kadar tahliye edilen kişi sayısının 153 bin olduğunu aktaran Luna, 57 bin yapının hâlâ risk altında olduğunu ve 166 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldığını belirtti. Luna, vatandaşlara tahliye emri verilmesi durumunda hazırlık yapmalarını önerdi ve gece boyunca uygulanacak olan "sokağa çıkma yasağına" tüm bireylerin uymasını istedi.

Yasak ihlali hapis cezası getiriyor Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin tutuklanacağını ve bin dolar para cezasına çarptırılacağını belirten Luna, "Yasağa uymayanlar hapis cezasına da çarptırılabilecek" dedi. Ayrıca, "Yetkili personel veya acil durum müdahale ekibinden değilseniz, yangın bölgelerinden uzak durun" uyarısında bulundu. Şerif Luna, "Sadece durumu görmek isteyen bazı insanlar var. Uzak durun" diyerek, bu tür kişilerin tehlike oluşturabileceğine dikkat çekti. Polis sayısını desteklemek amacıyla 400 California Ulusal Muhafız birliği de bölgeye konuşlandırıldığını söyledi.

44 kişi tutuklandı Şerif Robert Luna, yangın bölgelerinde yapılan tutuklamalarla ilgili de bilgi verdi. Şu ana kadar 44 kişinin tutuklandığını ve bu kişilerin arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişinin bulunduğunu söyledi. Ayrıca, bazı kişilerin tehlikeli bölgelerde bulundukları, diğerlerinin ise hırsızlık, yağma, izinsiz giriş ve ateşli silah bulundurma suçlarından tutuklandığı ifade edildi. 13 kişinin kayıp olduğu bildirilirken, kayıp kişilerle ilgili yardım merkezlerinin açık olduğu ve bilgi sağladığı belirtildi.

Palisades yangını için yeni tahliye emirleri Palisades yangını nedeniyle Los Angeles İtfaiyesi, bölgedeki yeni tahliye emirlerini duyurdu. Vatandaşların, güneyde Pasifik Sahil Otoyolu, kuzeyde Encino Baraj Gölü, doğuda 405 Otoyolu ve batıda Mandeville ile sınırlanan bölgeyi terk etmeleri gerektiği açıklandı. İtfaiye, bu bölgede "acil bir yaşam tehdidi" bulunduğunu vurguladı.