Louvre Müzesi’nde bir skandal daha! Patlayan boru tarihi mirasa zarar verdi
Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde meydana gelen su sızıntısı, ressam Charles Meynier’e ait 1819 tarihli tavan eserinde hasara yol açtı.
Louvre Müzesi, son dönemde yaşanan güvenlik zafiyetlerinin ardından bu kez teknik bir arızayla sarsıldı. Geçen ekim ayında gerçekleşen Kraliyet Mücevherleri hırsızlığının yankıları sürerken, perşembe günü müzenin teknik odasındaki ısıtma hattı borusu patladı. Sızıntı sonucunda Denon kanadında bulunan tarihi bir eser doğrudan zarar gördü.
TEKNİK ARIZA TARİHİ ESERİ VURDU
Olay, müzenin resim bölümü girişindeki 707 numaralı salonda meydana geldi. Isıtma sistemine ait borudan sızan sular, Fransız neoklasik ressam Charles Meynier tarafından yapılan tavan resmine ulaştı.
Müze yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “İtfaiye ekipleri derhal müdahale etti ve sızıntı gece yarısını on geçe durduruldu,” denildi. Cuma sabahı restoratörler tarafından yapılan ilk incelemelerde, suyun ulaştığı bölgede ciddi tahribat belirlendi.
Yapılan ilk teknik incelemenin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Hazırlanan raporda, “Tavan çalışmasında, suyun neden olduğu aynı bölgede iki yırtık ile tavan ve kemerlerindeki boya tabakasında kabarmalar tespit edildi,” ifadelerine yer verildi. Tarihi Anıtlar Baş Mimarı, tavanın genelinde yapısal bir sorun bulunmadığını bildirse de neoklasik tarzın önemli örneklerinden biri olan eser üzerindeki detaylı incelemeler devam ediyor.
MÜZENİN BAZI BÖLÜMLERİ ZİYARETE KAPATILDI
Su sızıntısının yaşandığı 707 numaralı salon, geçen yıl sansasyonel bir soygunun yaşandığı Galerie d'Apollon ile aynı kanatta yer alıyor. Müze yönetimi, yaşanan olay sonrası güvenlik ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölümlerin ziyarete kapatıldığını duyurdu. Cuma öğleden sonra müzenin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruyla, ziyaretçilere kapalı alanlar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Müze yönetimi, son üç ay içinde ikinci kez büyük bir su sızıntısı ve çeşitli güvenlik zafiyetleriyle karşı karşıya kaldı.
BİLET DOLANDIRICILIĞINA POLİS OPERASYONU
Müze yönetiminin ihbarı üzerine başlatılan geniş kapsamlı soruşturma, bu hafta sonuç verdi. Yapılan polis operasyonuyla, Louvre Müzesi’nde bilet dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen bir şebeke çökertildi. Olayla ilgili yasal süreç devam ederken, müzenin güvenlik protokolleri yeniden tartışmaya açıldı.
Müzedeki fiziksel ihmaller, tarihi eserlerin güvenliğini de tehlikeye attı. Geçtiğimiz kasım ayında, Mısır Eski Eserleri Bölümü’nün kütüphanesinde su sızıntısı meydana geldi. Yaşanan sızıntı nedeniyle birkaç yüz eserin zarar görmesine yol açtı. Bu olay, üç aydan kısa bir süre içinde yaşanan ikinci büyük teknik arıza olarak kayıtlara geçti.
Müze sadece teknik sorunlarla değil, aynı zamanda yönetimsel krizlerle de mücadele ediyor. Personel eksikliği ve güvenlik yetersizlikleri gibi kronikleşen sorunlar, çalışanların tepkisine neden oldu.
Kötüleşen çalışma koşullarını protesto eden müze çalışanları, birkaç gün süren grevler düzenledi. Bu eylemler, ziyaretçi trafiğinde ciddi aksamalara yol açtı.