Louvre Müzesi’nde bir skandal daha! Patlayan boru tarihi mirasa zarar verdi

Yapılan ilk teknik incelemenin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Hazırlanan raporda, “Tavan çalışmasında, suyun neden olduğu aynı bölgede iki yırtık ile tavan ve kemerlerindeki boya tabakasında kabarmalar tespit edildi,” ifadelerine yer verildi. Tarihi Anıtlar Baş Mimarı, tavanın genelinde yapısal bir sorun bulunmadığını bildirse de neoklasik tarzın önemli örneklerinden biri olan eser üzerindeki detaylı incelemeler devam ediyor.