Louvre Müzesi'nin müdürü istifasını sundu

Fransa'nın dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin müdürü, 19 Ekim tarihinde tarihi eserlerin çalınmasıyla sonuçlanan soygunun önlenmesinde "başarısız" olduklarını kabul ederek görevinden ayrılma kararı aldı.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, dün Senato Kültür Komisyonu'nda soygunla ilgili ifade verdi. Hırsızların 7 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirdiği soygunun, müzedeki kameraların yetersizliği gibi ciddi güvenlik açıklarını gözler önüne serdiğini dile getiren Des Cars, yaşanan bu olayı kendi kurumları açısından "büyük bir başarısızlık" olarak nitelendirdi. Des Cars, bu ağır tablo karşısında "sorumluluğunu kabul ettiğini" açıkça belirterek, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu komisyona bildirdi. Ancak Des Cars, sunduğu istifanın Bakan Dati tarafından reddedildiğini de açıkladı.

APOLLO GALERİSİ'NDEKİ KAMERA FARKLI YÖNE BAKIYORDU

2021 yılında göreve gelen Des Cars, yıllardır korudukları bu eserlerin çalınmasının müze çalışanları açısından "derin bir yara" olduğunu söyledi. Soygun esnasında alarmların işlediğini aktaran Des Cars, müzedeki güvenlik kameralarının "çok eski" olduğunu belirtti.

Des Cars, en kritik güvenlik zafiyetini de paylaşarak, hırsızların hedefi olan Apollo Galerisi'ni göstermesi gereken kameranın, olay anında farklı bir yöne baktığını aktardı. Bu itirafların ardından Des Cars, "müze içinde yerleşik bir polis karakolu kurulması için" çağrıda bulundu.

7 DAKİKADA 88 MİLYON AVROLUK SOYGUN

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı bir soygun yapılmıştı. Müzede yaklaşık 35 bin eser sergilenmektedir. Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği ve Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüm hedef alındı. Buradan "paha biçilemez" olarak nitelenen 9 eser çalındı. Toplam 4 hırsızın, tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçtığı ve soygunun toplamda sadece 7 dakika sürdüğü belirtildi.

Soygunun ardından, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait olan taç, müzenin dışında bulundu. Ancak bulunan tacın hasarlı halde olduğu kaydedildi. Yaşanan bu skandal soygunun ardından Sayıştay tarafından da bir ön rapor hazırlandı. Bu raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanması konusunda "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun ciddi bir güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Çalınan eserlerin toplam maddi değerinin ise 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.