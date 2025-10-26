Louvre soygununda yeni gelişme! 88 milyon euro'luk vurgun sonrası 2 kişi tutuklandı

Geçtiğimiz hafta Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde yaşanan ve sanat dünyasını sarsan 88 milyon euroluk mücevher soygununa ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, Fransız medyasından son dakika tutuklama haberi geldi.

Olay geçtiğimiz hafta, 19 Ekim 2025 Pazar günü, Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dört kişilik bir çetenin, müzeye girmek için dışarıdan kurulan bir asansör (mobilya asansörü olarak da tarif ediliyor) kullandığı bildirildi. Hırsızların hedefi ise müzenin ünlü Apollo Galerisi'ydi.

Soygunda, Napolyon dönemine ait olduğu belirtilen ve paha biçilmez olarak nitelendirilen toplam 8 adet kraliyet mücevheri çalındı. Çalınan eserlerin toplam değerinin yaklaşık 88 milyon Euro (yaklaşık 102 milyon Dolar) olduğu tahmin ediliyor.

AKIL ALMAZ SOYGUN SADECE 7 DAKİKA SÜRDÜ!

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden birinde gerçekleştirilen bu cüretkar soygunun süresi ise şok edici derecede kısaydı. Tüm olayın başından sonuna kadar yaklaşık olarak sadece 7 dakika sürdüğü belirtildi.

Fransız medyası, Louvre Müzesi'ndeki tarihi mücevher hırsızlığıyla bağlantılı olarak iki kişinin tutuklandığını bildirdi. Soruşturma halen devam ediyor.

