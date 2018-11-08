Kaşıkçı cinayetinde yeni iddia
Kaşıkçı cinayetinde yeni iddia
Ünlü besteci hayatını kaybetti
Ünlü besteci hayatını kaybetti
ABD'de şok istifa
ABD'de şok istifa
ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı mesajı
ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı mesajı

Love Story'nin bestecisi Francis Lai hayatını kaybetti

Fransız besteci Francis Lai, 86 yaşında hayatını kaybetti

Love Story'nin bestecisi Francis Lai hayatını kaybetti

Oscar Ödülü'nü kazandığı "Love Story" (Aşk Hikayesi) başta olmak üzere çok sayıda filmin müziklerine imza atan ünlü Fransız besteci Francis Lai, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Lai'nin ölümü, uzun yıllardır yaşadığı Fransa'nın güneyindeki Nice kentinin Belediye Başkanı Christian Estrosi tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu.

Estrosi mesajında, 1970 yılında Oscar Ödülü aldığı "Love Story" ile "Bir Kadın ve Bir Erkek" filmlerinin müziklerini yapan Lai'nin ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, bestecinin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Francis Lai, aralarında Yves Montand, Edith Piaf, Patricia Kaas, Mireille Mathieu, Dalida, Nana Mouskouri ve Ella Fitzgerald başta olmak üzere çok sayıda dünyaca ünlü sanatçıya beste yapmıştı. Lai, ünlü yönetmen Claude Lelouch'un da birçok filminin müziklerini emanet ettiği yakın arkadaşıydı.

Etiketler; #Love Story
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.