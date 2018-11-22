Lübnan, bağımsızlığının 75'inci yıl dönümünü başkent Beyrut'ta gerçekleştirilen askeri törenle kutladı. Cumhurbaşkanı Michel Aun törende yaptığı konuşmada hükümet kurma çalışmalarında yaşanan gecikmeye ilişkin konuştu. Bunu Lübnan için geri dönüşü olmayan bir zaman kaybı. " olarak nitelendirdi.

Lübnan, bağımsızlığının 75'inci yıl dönümünü başkent Beyrut'ta kutladı.



Tören Lübnan semalarına beyaz, kırmızı ve yeşil renkli balonların bırakılmasıyla başladı.



Beyrut'taki Şefik Caddesi'nde düzenlenen askeri geçit törenine, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad el-Hariri'nin yanı sıra çok sayıda askeri, siyasi ve dini yetkili katıldı.



Cumhurbaşkanı Avn, Şehitler Anıtı'na çelenk koydu ve meşale yaktı.



Avn, Lübnan'ın bağımsızlığının 75'inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, önceki senelerde olduğu gibi hükümetin kurulması konusunda bir kriz yaşandığını söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanı; "hükümetin kurulmasında yaşanan gecikme Lübnan için geri dönüşü olmayan bir zaman kaybı." ifadesini kullandı.



Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah geçen hafta, "bağımsız Sünni vekillerin" olmadığı bir hükümete partisinin katılmayacağını bildirmişti.



Osmanlı hakimiyetinde yaklaşık 400 yıl kalan Lübnan, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra girdiği Fransız mandasından 22 Kasım 1943'te bağımsızlığını kazanmıştı.





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