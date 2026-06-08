Lübnan Başbakanı: İsrail ateşkesten bu yana 3 bin 500'e yakın hava saldırısı düzenledi

Lübnan Başbakanlık Ofisi, Başbakan Nevvaf Selam başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından resmi bir açıklama yayımladı. Toplantıda konuşan Başbakan Selam, İran-İsrail geriliminin bölgede yarattığı tehlikelere ve bu durumun sebep olduğu geniş çaplı yerinden edilme olaylarına dikkati çekti. Selam, İsrail'in 17 Nisan-7 Haziran tarihlerinde Lübnan'a tam 3 bin 491 hava saldırısı düzenleyerek mevcut ateşkesi fiilen ihlal ettiğini vurguladı.

KARA SALDIRILARI VE PATLAYICILARLA YIKIM SÜRÜYOR

İsrail ordusunun hedeflerine yönelik operasyonlarının detaylarını paylaşan Selam, ateşkes ihlallerinin yalnızca hava saldırılarıyla sınırlı kalmadığını belirtti. Aktarılan verilere göre İsrail, Lübnan topraklarında 407 kez patlayıcılarla, 6 kez de buldozerlerle yıkım operasyonu gerçekleştirdi ve ülkeye yönelik 6 farklı kara saldırısında bulundu.

Bilanço kapsamında güvenlik güçlerinin kayıplarına da değinildi. Başbakan Selam, 1 Mart'tan bu yana 29'u asker olmak üzere ülkenin çeşitli güvenlik birimlerinde görevli 47 kişinin İsrail saldırıları sonucunda yaşamını yitirdiğini ifade etti.

BİR MİLYONU AŞKIN İNSAN YERİNDEN EDİLDİ

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırılarını 2 Mart'ta başlatmış ve ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti. Bu süreçte Lübnan hükümeti, ülke genelinde yerinden edilen sivillerin sayısının 1 milyonu aştığını bildirmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son verilere göre, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren sürdürdüğü saldırılarda toplam 3 bin 613 kişi hayatını kaybetti.

Bölgedeki çatışmaları durdurmak amacıyla uluslararası diplomasi trafiği bir süredir devam ediyordu. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını kamuoyuna duyurmuştu. Ardından, ABD arabuluculuğunda 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler neticesinde, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması kararı alınmıştı.

HİZBULLAH ŞARTLI ATEŞKESİ REDDETTİ

Diplomatik temasların dördüncü turu Washington'da gerçekleştirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan'ın "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını bildirdi. Ancak bu mutabakat, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartına bağlandı. Hizbullah ise öne sürülen bu şartlı ateşkesi reddettiğini açıkladı.

Peş peşe duyurulan ateşkes anlaşmalarına ve diplomatik girişimlere rağmen, İsrail ordusu Lübnan topraklarındaki saldırılarını sürdürüyor.