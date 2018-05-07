Lübnan'da 9 yıl aradan sonra seçimler yapıldı. Hizbullah ve müttefiklerinin oluşturduğu Direniş'e Vefa ittifakı, parlamentodaki koltukların yarısında fazlasını kazandı. Genel seçimlere katılım oranı yüzde 49,2 olarak açıklandı.

Dokuz yıl sonra sandık başına giden Lübnan'da, Hizbullah ve müttefiki Direniş'e Vefa ittifakı önemli bir başarı elde etti.



Lübnan'da Hizbullah'ın seçim zaferinin ardından bu gruplar parlamentodaki koltukların yarısından fazlasını kazandı.



Başbakan Saad Hariri’nin liderlik ettiği el-Mustakbel partisi seçimlerde ise ağır bir darbe aldı.



İlk sonuçların ardından "Direniş" taraftarları uzun araç konvoyları oluşturarak zafer kutlamaları yaptı.



Öte yandan Lübnan İçişleri Bakanı Nihad el-Meşnuk katılım oranının yüzde 49,2 olduğunu açıkladı.



Mevcut Başbakan Hariri parlamentodaki koltuklarını kaybetmesine karşın, en büyük Sünni grubun lideri olarak hükümeti kurmak için önde gelen aday olmayı sürdürüyor. Lübnan'daki mezhepsel güç paylaşımı sistemine göre, Başbakan'ın Sünni olma zorunluluğu bulunuyor.





ulusal.com.tr