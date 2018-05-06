Lübnan'da 9 yıl sonra bir ilk yaşanıyor. Yıllardır süren siyasi krizlerin ardından Lübnanlılar, genel seçimler için sandık başına gitti.

Lübnan'da halk 9 yıl sonra sandık başına gitti.



Lübnan'da uzun yıllardır süren siyasi krizlerin ardından, ülke genelinde genel seçimler için oy verme işlemi başladı.



Yerel saatle saat 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi 15 seçim bölgesinde kurulan merkezlerde yapılıyor.



Oyların sonucunda ülkedeki 15 seçim bölgesinde 128 milletvekili seçilecek.



Oy verme işlemi sakin bir atmosferde devam ediyor.



Yurt dışında yaşayan Lübnanlılar da belirlenen yerlerde oy kullanıyor.



Lübnan parlamentosu 16 Haziran 2016'da yeni seçim kanununu onaylamıştı.





ulusal.com.tr