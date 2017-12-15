Lübnan İçişleri Bakanlığı, milletvekili seçimlerinin 6 Mayıs 2018'de yapılacağını açıkladı.
Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, genel seçimlerin 6 Mayıs 2018'de yapılmasını içeren kararnamenin, İçişleri Bakanı Nihad el-Menşuk tarafından imzalandığı belirtildi.
Kararnamenin Başbakan Saad Hariri'ye gönderildiği belirtilen açıklamada, yurt dışındaki seçmenlerin 40 farklı ülkede, 22-28 Nisan tarihleri arasında oy kullanabileceği bilgisi yer aldı.
Lübnan vatandaşları ilk defa bu seçimde yurt dışında oy kullanabilecek.
Lübnan'da genel seçimler 6 Mayıs 2018'de yapılacak.
Lübnan İçişleri Bakanlığı, milletvekili seçimlerinin 6 Mayıs 2018'de yapılacağını açıkladı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.