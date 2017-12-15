Lübnan'da genel seçimler 6 Mayıs 2018'de yapılacak.

Lübnan İçişleri Bakanlığı, milletvekili seçimlerinin 6 Mayıs 2018'de yapılacağını açıkladı.



Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, genel seçimlerin 6 Mayıs 2018'de yapılmasını içeren kararnamenin, İçişleri Bakanı Nihad el-Menşuk tarafından imzalandığı belirtildi.



Kararnamenin Başbakan Saad Hariri'ye gönderildiği belirtilen açıklamada, yurt dışındaki seçmenlerin 40 farklı ülkede, 22-28 Nisan tarihleri arasında oy kullanabileceği bilgisi yer aldı.



Lübnan vatandaşları ilk defa bu seçimde yurt dışında oy kullanabilecek.



