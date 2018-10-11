Lübnan'da 4 Ağustos 1933'ten beri yayımlanan Nehar gazetesi, ülkedeki ekonomik ve siyasi duruma dikkat çekmek amacıyla bugünkü sayısının sayfalarını boş bıraktı.

Nehar gazetesi, bugünkü baskısında, 12 Aralık 2005'te otomobiline yerleştirilen patlayıcının infilak etmesiyle hayatını kaybeden kurucusu Cibran Tveyni'nin fotoğrafı ve gazetenin logosu dışında boş sayfalarla çıktı.



Lübnan'ın en eski günlük yerel gazetesi Nehar'ın bugünkü baskısını boş sayfalarla okuyucularına dağıtması, gazetenin ekonomik sıkıntılardan dolayı kısa sürede kapanabileceği yorumlarına yol açtı.



Bunun üzerine Nehar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nayile Tyveni, başkent Beyrut'ta yer alan genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.



Gazeteyi halkın sesini duyurmak için boş bıraktıklarına işaret eden Tyveni, ülkedeki durumun artık sürdürülemeyecek aşamaya geldiğini söyledi.



Ülkede basının sıkıntılarını aşan krizlerin olduğunu ifade eden Tveyni, Başbakan Saad el-Hariri liderliğindeki yeni hükümetin ivedilikle kurulması çağrısında bulundu.



Beyaz sayfalar, umutların tükenmediğini gösteriyor



Gazetenin bugünkü boş baskıyla herkesin dikkatini çekmesi ve krizlere karşı bir uyarı olması temennisinde bulunan Tveyni, "Lübnan'da çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Nehar gazetesinin beyaz sayfaları ise ülkenin içinden geçtiği felakete dikkat çeken çeşitli duygularımızı ifade ediyor." diye konuştu.



Bu ülkenin gelecek nesillerinin nelerle karşılaşacaklarını bilemediklerine vurgu yapan Tveyni, beyaz sayfalarla umutların tükenmediğinin altını çizdiklerini söyledi.

Gazetenin kapanacağına dair iddiaları yalanlayan Tveyni, ülkedeki krizlere rağmen Nehar gazetesinin basımının süreceğini kaydetti.